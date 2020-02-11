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"انخفاض الطلب والأسعار".. كيف أربك "كورونا" مزارعي ماليزيا؟

03:01 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
"انخفاض الطلب والأسعار".. كيف أربك "كورونا" مزارعي ماليزيا؟

فيروس كورونا

كوالالمبور- (د ب أ):

يمكن أن تتوقف آمال ماليزيا في تصدير محاصيل من فاكهة الدوريان بقيمة 500 مليون رينجت (120 مليون دولار) سنويا إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المميت الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

ونظرا لخضوع معظم مناطق وسط الصين للإغلاق وتباطؤ انتعاش التجارة بعد بداية العام الصيني الجديد، يلاحظ المزارعون الماليزيون انخفاض الطلب والأسعار.

وقال جيمي لوك، الذي يملك بستان جيمي للدوريان في إقليم باهانج شرق كوالالمبور: "الناس لا يعملون في أجزاء من الصين، الناس لا يخرجون ولا ينفقون - الطلب يتراجع".

وأضاف لوك إن الأسعار في المنطقة انخفضت بمقدار "الربع تقريبا" منذ تفشي المرض.

وتعد الصين أكبر سوق للدوريان في العالم، حيث تستحوذ على 66 بالمائة من الصادرات، معظمها من تايلاند وماليزيا.

وتحمل الفاكهة لقب "ملك الفاكهة"، على الرغم من رائحتها المنفرة بالنسبة للبعض.

فيروس كورونا كوالالمبور ماليزيا الصين
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