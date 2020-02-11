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الصليب الأحمر اللبناني: أكثر من 200 مصاب في مواجهات وسط بيروت

03:00 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
الصليب الأحمر اللبناني: أكثر من 200 مصاب في مواجهات وسط بيروت

الصليب الأحمر اللبناني

بيروت- (د ب أ):

أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة أكثر من 200 شخص في المواجهات الدائرة وسط بيروت منذ صباح الثلاثاء.

وذكر الصليب الأحمر عبر تويتر أنه "تم نقل 28 جريحا إلى مستشفيات المنطقة، فيما تم إسعاف 190 مصابا في المكان".

وتدور مواجهات منذ صباح الثلاثاء في محيط مجلس النواب اللبناني بين متظاهرين وقوات الأمن، وذلك تزامنًا مع قيام المجلس بمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، تمهيدا للتصويت على منحها الثقة.

الصليب الأحمر اللبناني بيروت مجلس النواب اللبناني

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