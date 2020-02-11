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تظاهرات فلسطينية في رام الله وغزة رفضا لصفقة القرن الأمريكية

02:09 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
تظاهرات فلسطينية في رام الله وغزة رفضا لصفقة القرن الأمريكية

أرشيفية

رام الله/غزة - (د ب أ):

تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينتي رام الله وغزة اليوم الثلاثاء، رفضًا لخطة السلام الأمريكية المعروقة بـ"صفقة القرن".

وتزامنت التظاهرة مع إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم كلمة أمام مجلس الأمن للتعقيب على خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 من الشهر الماضي ويرفضها الفلسطينيون.

ورفع متظاهرون في رام الله العلم الفلسطيني، وصورا ولافتات تندد بالصفقة الأمريكية وتصفها بالمؤامرة.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، خلال مهرجان أعقب التظاهرات في رام الله، إن صفقة القرن الأمريكية "مؤامرة تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف العالول أن "شعبنا بسبب مواقفه الثابتة يواجه ضغوطا اقتصادية، وحربا استيطانية شعواء، وسيطرة على الأرض، وتهويدا للقدس، وتصعيدا في عمليات القتل، لكن رغم ذلك فإن كل هذه التنازلات لن تدفعه للتنازل عن أي من الثوابت".

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "نحن لسنا عدميين ولكننا نقول لا، ونقول نعم للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وأضاف اشتية :"سنسقط صفقة القرن مثلما أسقطنا كل مشاريع التصفية التي استهدفت قضيتنا الفلسطينية، وسنبقى الأوفياء لهذه الأرض ولمدينة القدس وللأغوار الفلسطينية".

كما تظاهر المئات في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، للتنديد بصفقة القرن الأمريكية وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية.

رام الله غزة صفقة القرن تظاهرات فلسطينية دونالد ترامب محمود عباس

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