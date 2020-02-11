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خبراء أمميون يدعون مجلس الأمن للتصدي لانتهاكات الحوثيين في اليمن

02:07 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
خبراء أمميون يدعون مجلس الأمن للتصدي لانتهاكات الحوثيين في اليمن

أرشيفية

نيويورك - أ ش أ

أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ضد مليشيا الحوثي في اليمن ، والتصدي للأسلحة المتطورة المهربة ، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات "المسيرة" بدون طيار، التي تستخدمها المليشيا "الانقلابية".

وطالب الخبراء - في تقريرهم السنوي حول اليمن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام المليشيا للمؤسسات الاجتماعية في البلاد .

ودعوا مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة ، وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، والتوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ، ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.

ودعا الخبراء - في سياق التقرير- إلى إنشاء فريق أممي يعنى بالتحديات التي تواجه السلام لامتلاك المليشيا أسلحة جديدة مثل الطائرات "المسيرة " من نوع "دلتا" وصواريخ "كروز" علاوة على أجهزة متفجرة منقولة بحرا.

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مجلس الأمن الدولي اليمن لحوثيين

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