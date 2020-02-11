رئيس البرلمان الجزائري: انتخابات الرئاسة كانت الطريق الأسلم لمعالجة الأزمة السياسية

الجزائر - أ ش أ

أكد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان)، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر ديسمبر الماضي كانت الطريق الأسلم لمعالجة الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد، مشيرا إلى أنه كان من أشد المدافعين عن هذا الخيار.

وقال شنين -في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة- إن "البرلمان مؤسسة دستورية لا تخاف من شعبها، وهي التي جعلت من مطالبه واهتماماته مرتكز عملها".

وأشاد ببرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تبنى من خلاله الحوار الوطني الشامل الذي لا يقصي أحدا، مؤكدا دعم البرلمان لتوجه الرئيس تبون من خلال عودة الجزائر القوية للمحافل الدولية كرقم فاعل في الساحة العالمية.

وقدم شنين التحية للجيش الجزائري ووصفه بأن له الفضل في تأسيس المرحلة الجديدة من خلال تغليب منطق الجمهورية والثقة في الشعب، وقال إن "الجيش الوطني الشعبي، عمل على دعم الشعب في حراكه الشعبي ولا يزال، مدافعا مرابطا في الحدود لتحقيق السلم والأمن الوطنيين".

وأضاف أن "الجزائر الجديدة تحتم علينا عدم تجاوز واقع الخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الإيجابي معها، ونحن في عهد المكاشفة والشفافية ومصارحة الشعب بالحقائق والإمكانيات المتوفرة بعيدا عن الشعبوية الزائفة".

من جهة أخرى، اعتبر شنين أن برنامج عمل الحكومة يحمل الأولويات التي يطالب بها الشعب، مشيرا إلى أن هذا المخطط يعمل على تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية، واستقلالية العدالة والإصلاحات المالية والاقتصادية.

وقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحية، لكل القوى التي ساهمت في التأسيس لهذه المرحلة الجديدة، مؤكدا أن مؤسسة الجيش كان لها الفضل في رسم صورة لجزائر جديدة، وكان نعم المرافق للاستحقاق الوطني.

وقال "كلنا على يقين أن صوت الجزائر سيكون مسموعا، لأنه صوت الحق والقانون وحسن الجوار، والذي يعمل على نزع فتيل النزاعات"، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على جمع الأشقاء في ليبيا، والمصالحة في مالي، ومعالجة ملفي الساحل، وإحلال الأمن والسلام.

كما تطرق شنين في كلمته، للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الجزائر لن تتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في استعادة حريته ودولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن رفضه لما يعرف ب"مبادرة السلام الأمريكية ".