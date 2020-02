إسقاط طائرة للجيش السوري والمعارضة تشنّ هجومًا بدعم تركي (فيديو وصور)

كتبت – إيمان محمود

استهدفت الفصائل السورية المُعارضة المدعومة من تركيا، اليوم الثلاثاء، طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، وذلك على محور النيرب في ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وأعلن قائدين في المعارضة السورية المسلحة إسقاط الطائرة، قائلين: "إسقاط هليكوبتر تابعة للجيش السوري في إدلب بصاروخ أرض جو أطلقه معارضون تدعمهم تركيا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

فيما قالت شبكة "سكاي نيوز" إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية الإسقاط تمت عبر صاروخ موجه، فيما نقلت عن مصادر ميدانية تأكيدها مقتل الطيار ومساعده.

فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر لها، مشاهدة الطيارين بعد أن قفزوا بمظلاتهم، دون معرفة تفاصيل إضافية حول مصيرهم حتى اللحظة.

Rebels shot down a military helicopter belonging to Assad forces in Idlib’s Neirab pic.twitter.com/1DVaeJxbPB