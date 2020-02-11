إسقاط طائرة للجيش السوري والمعارضة تشنّ هجومًا بدعم تركي (فيديو وصور)

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كتبت – إيمان محمود

استهدفت الفصائل السورية المُعارضة المدعومة من تركيا، اليوم الثلاثاء، طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، وذلك على محور النيرب في ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وأعلن قائدين في المعارضة السورية المسلحة إسقاط الطائرة، قائلين: "إسقاط هليكوبتر تابعة للجيش السوري في إدلب بصاروخ أرض جو أطلقه معارضون تدعمهم تركيا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

فيما قالت شبكة "سكاي نيوز" إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية الإسقاط تمت عبر صاروخ موجه، فيما نقلت عن مصادر ميدانية تأكيدها مقتل الطيار ومساعده.

فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر لها، مشاهدة الطيارين بعد أن قفزوا بمظلاتهم، دون معرفة تفاصيل إضافية حول مصيرهم حتى اللحظة.

Rebels shot down a military helicopter belonging to Assad forces in Idlib’s Neirab pic.twitter.com/1DVaeJxbPB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 11, 2020

وبعد دقائق من إسقاط الطائرة، بدأت الفصائل السورية شن هجوم على النيرب وسراقب بريف إدلب بدعم مدفعي تركي.

وتدور معارك عنيفة في هذه الأثناء بين الجيش السوري ومسلحي تنظيم القاعدة على محور بلدة "النيرب" غرب سراقب بريف إدلب الشرقي.

ويأتي هذا الحادث بعد وقت قصير من تعليق للكرملين تحدث فيه عن ضرورة وقف كل الهجمات على القوات السورية والروسية في محافظة إدلب، وتنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا.

واستعادت القوات الحكومية الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على مفترق طرق إستراتيجي، حيث يتقاطع "إم 5" مع طريق سريع رئيسي بين الغرب والشرق.

وجاء أحدث تقدم للقوات الحكومية السورية بعد مقتل 13 جنديا تركيا في منطقة إدلب شمال غربي البلاد خلال أسبوع، مما أثار بعضا من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق.

وقالت سبوتنيك الروسية، إن وحدات من الجيش السوري تتصدى لمحاولة هجوم تنفذها المجموعات المسلحة عل محور "النيرب" وسط اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة.

وأضافت أن المجموعات المسلحة وفي مقدمها تنظيم "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" و"الحزب الاسلامي التركستاني" يشنون هجوما عنيفا في هذه الأثناء على مواقع الجيش السوري عند محور بلدة "النيرب"، وسط تبادل كثيف للقصف مدفعي والصاروخي.