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مسيرات حاشدة في إيران في الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية

11:29 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
مسيرات حاشدة في إيران في الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية

مسيرات حاشدة في إيران

طهران- (د ب أ):

انطلقت صباح الثلاثاء في أنحاء متفرقة من إيران مسيرات حاشدة بمناسبة الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس حسن روحاني كلمة خلال مراسم الاحتفالات، التي تأتي في وقت تشهد فيه إيران أوضاعا اقتصادية صعبة وضغوطا خارجية متزايدة.

وتأتي المشاركة الواسعة رغم موجة الطقس شديد البرودة التي تشهدها البلاد.

وتبدأ احتفالات إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في إيران كل عام في الأول من فبراير، وهو اليوم الذي عاد فيه آية الله الخميني من المنفى. وتختتم الاحتفالات في 11 فبراير، وهو اليوم الذي انهارت فيه الحكومة حينذاك.

مسيرات حاشدة في إيران الثورة الإسلامية طهران

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