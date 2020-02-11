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في 24 ساعة.. القوات الافغانية تقتل 3 وتعتقل 4 من عناصر طالبان

11:11 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
في 24 ساعة.. القوات الافغانية تقتل 3 وتعتقل 4 من عناصر طالبان

القوات الخاصة الأفغانية

كابول- (د ب أ):

قتلت القوات الخاصة الافغانية 3 من عناصر طالبان، واعتقلت 4 آخرين، في عمليات جرت خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن مسؤولين عسكريين القول اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة قتلت 3 من عناصر طالبان خلال عملية مداهمة جرت في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان في وسط البلاد.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ للأسلحة خلال نفس العملية.

وأوضح المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت 3 من مسلحي طالبان في عملية منفصلة جرت في منطقة "ديه بالا" بإقليم نانجارهار في شرق البلاد.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت أحد عناصر طالبان خلال مداهمة منفصلة في كابول.

من ناحية أخرى، قال المسؤولون إن غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان في منطقة سانج بإقليم هلماند جنوبي البلاد.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة على العمليات حتى الآن.

القوات الخاصة الأفغانية كابول حركة طالبان إقليم أوروزجان

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