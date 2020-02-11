البيت الأبيض: ترامب يزور الهند فبراير الجاري

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يزور الهند يومي 24 و25 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل العاصمة نيودلهي وولاية جوجارات الواقعة غرب البلاد، والتي ينحدر منها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن الرئاسة الأمريكية - في بيان - قولها إنه "خلال مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع الماضي اتفق الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء مودي على أن هذه الزيارة ستعمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة وستسلط الضوء على الروابط القوية والدائمة بين الشعبين الأمريكي والهندي".

وأضاف البيان أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب سترافق زوجها في هذه الزيارة التي ستشمل بالإضافة إلى العاصمة نيودلهي مدينة "أحمد أباد في ولاية جوجارات التي لعبت دورا هاما في حياة المهاتما غاندي وقيادة حركة الاستقلال الهندية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضر في سبتمبر الماضي تجمعًا كبيرًا أقيم في هيوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة تكريمًا لرئيس الوزراء الهندي، ويومها اعتبرت هذه البادرة، غير العادية من جانب ترامب، علامة على الصداقة التي تجمعه بمودي، لكنها اعتبرت أيضًا وسيلة من ترامب، الذي يخوض حملة إعادة انتخابه، لمحاولة التقرب من الشتات الهندي في الولايات المتحدة.

وخلال تلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد مودي بالملياردير الجمهوري، واصفًا إياه بأنه "ودود" و"بارع".

ويعتبر الشتات الهندي في الولايات المتحدة البالغ عدده 4 ملايين نسمة من الأكثر ازدهارًا في هذا البلد، لكنه يعتبر أيضًا من الأكثر ولاء للحزب الديمقراطي.​