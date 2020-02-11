الصين تقيل مسؤولين بارزين في هوبي وسط تفشي "كورونا المستجد"

بكين- (د ب أ):

أقالت السلطات الصينية مسؤولين بارزين اثنين في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أكثر من ألف شخص اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأقيل تشانج جين، أمين الحزب الشيوعي في لجنة الصحة في هوبي، وليو ينجزي، مدير اللجنة من قبل اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في هوبي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المقاطعة، حسبما أفادت صحيفة الشعب اليومية الصادرة عن الحزب الشيوعي.

وسيشغل المنصبين حاليًا نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية وانج هيشنج، حليف الرئيس شي جين بينج، الذي تم تعيينه في الأسبوع الماضي عضوًا في اللجنة الدائمة بالمقاطعة.

ويأتي ذلك القرار على خلفية موجة من الانتقاد العام ضد مسؤولين في المقاطعة.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات ارتفع بعد تسجيل 108 حالات خلال يوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تم تسجيل 2478 حالة إصابة إضافية خلال يوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 42 ألفًا و638 شخصًا.

وسجلت مقاطعة هوبي، 103 حالات وفاة يوم الاثنين، مقارنة بـ91 حالة في اليوم السابق، لكن تم تسجيل 2097 إصابة جديدة، وهو أقل معدل إصابة يومي منذ مطلع الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمرا عن فيروس كورونا، يستمر يومين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يشارك فيه خبراء في الفيروس.

وتأمل المنظمة من وراء هذا المؤتمر الذي يجمع الكثير من العلماء المعنيين بالفيروس، في أن يكون هناك تبادل سريع للمعلومات، قائم على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة بالفعل عن هذا الشكل الجديد من فيروس كورونا، والذي يصيب الرئتين.