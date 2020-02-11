أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب

12:02 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب

طائرة مسيرة - ارشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب.

وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء يوري بورينكوف - وفقا لما أفادت به قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي بقاعدة "حميميم" رصدت طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأضاف بورينكوف، أن منظومة "بانتسير إس" للدفاع الجوي تصدت للهجوم الأول، القادم من جهة الشمال الشرقي، على بعد كيلومترين عن القاعدة، موضحا أنه تمت إصابة الهدف الثاني على بعد 6 كيلومترات عن القاعدة، والذي كان قادما من جهة الشمال الغربي.

وأكد المركز الروسي عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهجومين، مشيرا إلى أن قاعدة "حميميم" تواصل العمل بشكل طبيعي.

هذا المحتوى من

طائرة مسيرة سوريا موسكو

الخبر التالى:

السعودية: تبرعنا بـ10 ملايين دولار لدعم مكافحة الإرهاب النووي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان