أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

علماء يكتشفون فيروسا غامضا يدعى "يارا"

11:08 م الإثنين 10 فبراير 2020
علماء يكتشفون فيروسا غامضا يدعى "يارا"

ارشيفية

وكالات:

اكتشف علماء فيروسا جديدًا في البرازيل، وأطلقوا عليه اسم "يارا"، نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن الفيروس الجديد يصفه العلماء بـ"الغامض"، بعدما وجدوا أن جيناته غير معروفة نهائيًا، ولم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية.

وتابعت "قد لا يمثل الفيروس أي خطر، لكنه يبقى إلى حدود الساعة غامضا، تماما مثل حورية الماء في الأسطورة". ويقول العلماء، في ورقة بحثية، إن "يارا" يشكل "سلالة جديدة من فيروس الأميبا ذي الأصل المحير".

وسبق للعالمين، اللذين اكتشفا "يارا"، أحدهما أخصائي في علم الفيروسات بجامعة "إيكس مارسيليا" في فرنسا، والآخر من جامعة ميناس غيرايس بالبرازيل، أن توصلا إلى فيروس مشابه يدعى "توبان" وينتشر في المياه.

فيروس يارا الأبحاث الفيروسية فيروس الأميبا

الخبر التالى:

شكري يتوجه إلى واشنطن في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان