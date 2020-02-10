أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

مسؤول أمريكي يكشف حصيلة جديدة للهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

09:54 م الإثنين 10 فبراير 2020
مسؤول أمريكي يكشف حصيلة جديدة للهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

الهجوم الإيراني

وكالات

قال مسؤول أمريكي بارز، إن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق، للثأر من مقتل سليماني، تسببت في إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بارتجاجات بالدماغ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي الـ 31 من يناير 2020، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة جديدة بارتجاج الدماغ، لدى الجنود الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدتين في العراق، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز"، إن 39 جنديًا عادوا إلى الخدمة، في حين أن إصابات الجميع "خفيفة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني قصف في 8 يناير 2020، قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية، وذلك ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

الهجوم الإيراني القواعد الأمريكية العراق مقتل سليماني وزارة الدفاع الأمريكية

الخبر التالى:

الجزائر.. تأييد حكم سجن شقيق بوتفليقة 15 سنة نافذة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان