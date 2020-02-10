مسؤول أمريكي يكشف حصيلة جديدة للهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

وكالات

قال مسؤول أمريكي بارز، إن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق، للثأر من مقتل سليماني، تسببت في إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بارتجاجات بالدماغ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي الـ 31 من يناير 2020، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة جديدة بارتجاج الدماغ، لدى الجنود الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدتين في العراق، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز"، إن 39 جنديًا عادوا إلى الخدمة، في حين أن إصابات الجميع "خفيفة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني قصف في 8 يناير 2020، قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية، وذلك ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.