أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

روسيا تضع قنصل الصين الجديد في الحجر الصحي 15 يوما

09:48 م الإثنين 10 فبراير 2020
روسيا تضع قنصل الصين الجديد في الحجر الصحي 15 يوما

القنصل الصيني

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، دخول القنصل العام الصيني الجديد لدى روسيا، تسوي شاوشون، الحجر الصحي، كإجراء وقائي من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" الروسية

وقال ممثل وزارة الخارجية الروسية، في مدينة يكاترينبورج، ألكسندر خارلوف، إنه فور وصول القنصل الصيني الجديد إلى المدينة، تم وضعه تحت الحجر الصحي في منزله لمدة أسبوعين.

ووفقا للوكالة الروسية فقد وصل القنصل الصيني الجديد إلى روسيا يوم 6 فبراير الجاري.

يذكر أنه تم عزل 128 مواطنًا صينيًا في مدينتي يكاترينبورج وبوجدانوفيتش في مقاطعة سفيردلوفسك، كإجراء وقائي.

القنصل الصيني الحجر الصحي بروسيا وزارة الخارجية الروسية فيروس كورونا

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي يكشف حصيلة جديدة للهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان