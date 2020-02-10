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مصدر يكشف حقيقة استهداف جنود أمريكيين في العراق

09:38 م الإثنين 10 فبراير 2020
مصدر يكشف حقيقة استهداف جنود أمريكيين في العراق

القوات الأمريكية في العراق

وكالات:

ذكرت بعض وسائل الإعلام العربية، أن مجموعات مسلحة استهدفت رتلًا عسكريًا أمريكيًا في العاصمة بغداد، بعدما سمع دوي انفجار.

وقالت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصدر عراقي مطلع، إن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استهداف رتل عسكري أمريكي، في بغداد، غير صحيحة.

وأكد المصدر أن الأنباء التي تحدثت عن استهداف الرتل الأمريكي جنوبي بغداد مساء اليوم، غير صحيحة.

وأوضح أن شركة أمنية كانت تنقل مواد غذائية هي التي استهدفت بتفجير عبوة دون وقوع إصابات.

العراق استهداف جنود أمريكيين انفجار تفجير عبوة

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