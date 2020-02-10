محكمة روسية ترفض تخفيف إجراءات احتجاز مستثمر أمريكي متهم بالاختلاس

موسكو - (أ ش أ):

قررت محكمة روسية، اليوم الاثنين، تمديد فترة وضع المستثمر الأمريكي مايكل كالفى، الذي يواجه اتهامات بالاختلاس في روسيا، رهن الاحتجاز داخل منزله حتى الثالث عشر من شهر مايو القادم.

وذكرت قناة روسيا اليوم، في نشرتها باللغة الإنجليزية أن المحكمة الروسية رفضت أيضًا تخفيف الإجراءات الاحترازية المطبقة ضد كالفى والسماح له بالخروج في نزهات خارج المنزل أو الإفراج عنه مقابل سداد كفالة مالية.

وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على كالفى - الذي يشغل منصب المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الاستثمار الروسية "Baring Vostok " علاوة على خمسة من زملائه في روسيا في فبراير 2019 - بزعم تورطهم في الاحتيال على رجل الأعمال الروسي ارتيم أفيتيزيان.