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مبعوث أمريكا لسوريا يصل تركيا اليوم لمناقشة الوضع في إدلب

07:01 م الإثنين 10 فبراير 2020
مبعوث أمريكا لسوريا يصل تركيا اليوم لمناقشة الوضع في إدلب

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوثها إلى سوريا جيمس جيفري، سيتجه إلى تركيا اليوم الاثنين؛ لمناقشة الوضع في إدلب.

وقالت في بيان، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "الممثل الخاص لشؤون سوريا المبعوث الخاص للائتلاف الدولي ضد داعش السفير جيمس جيفري يغادر إلى تركيا وألمانيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط اليوم".

يأتي هذا بعدما استعادت القوات الحكومية السورية، مؤخرا، السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في المحافظة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وقد طلبت تركيا من روسيا إنهاء الهجوم الذي بدأته القوات الحكومية السورية، الحليفة لموسكو، في شمال المحافظة.

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