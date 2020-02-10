النيابة العسكرية الجزائرية تطالب 20 عامًا سجنًا بحق مسؤولين بارزين سابقين

الجزائر - (د ب أ)

طالب النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية، بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، أحكامًا بـ20 عامًا سجنًا أو الابقاء على الحكم السابق، بحق مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية تهمتي "المساس بسلطة الدولة "والتآمر على سلطة الجيش".

وطالب النائب العام العسكري 20 عامًا سجنا نافذا بحق كل من الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري.

ويتوقع أن ينطق قاضي الحكم العسكري بقرار مجلس القضاء العسكري في وقت لاحق اليوم، بعد انتهاء مرافعات الدفاع ومداولات المجلس.

يشار أن المحكمة العسكرية كانت قد حكمت في 25 سبتمبر الماضي بالسجن 15 عاما نافذا ضد المتهمين الاربعة الذين جرى اعتقالهم مطلع مايو 2019.