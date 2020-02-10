عاصفة شتوية قوية تقتل خمسة أشخاص على الأقل في أوروبا

وارسو - (د ب أ)

أودت عاصفة شتوية قوية، بحياة خمسة أشخاص على الأقل في بولندا والسويد وسلوفينيا وبريطانيا، وتم تعليق الرحلات الجوية في بعض أجزاء ألمانيا كما انقطع التيار الكهربائي في مئات الآلاف من المنازل في شمال أوروبا.

وفي بولندا، لقيت امرأة /52 عاما/ وابنتها /15 عاما/ حتفهما اليوم الاثنين بعدما أطاحت رياح قوية بسطح منتجع للتزحلق في منطقة بوكوينا تاترزانسكا في جبال تاترا البولندية، وفقا للشرطة.

كما أسفر الحادث عن تعرض امرأة 21 عامًا، لإصابة خطيرة وأيضا تعرض صبي 16 عامًا، لإصابة في الرأس.

وفي السويد، توفي رجل وفقد أخر وهناك مخاوف من وفاته إثر انقلاب قاربهما أمس الأحد في بحيرة في سفينليونجا جنوب غرب البلاد وسط رياح قوية، حسبما أفادت الشرطة.

ولا تزال مهمة إنقاذ تقوم بالبحث عن الرجل المفقود بمساعدة مروحية.

وأضافت الشرطة أن رجلاً 58 عامًا، توفي في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا أمس الأحد بعدما سحقت شجرة سيارته إثر سقوطها عليها.

وفي مختلف أنحاء بريطانيا، تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة خلال 24 ساعة تعادل كمية الأمطار التي تهطل خلال 45 يومًا في المعتاد، مما أدي إلى غرق الطرق وعرقلة حركة المرور.

وأفادت وكالة أنباء "اس تي ايه" بأن شجرة سقطت على سيارة في سلوفينيا مما أدى إلى مقتل السائق.

كما حذرت خدمات الطقس من مستويات مرتفعة للغاية من مياه الأمطار على سواحل الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا.

وفي ألمانيا تسبب إعصار "زابينه" في إلغاء المئات من الرحلات الجوية اليوم الاثنين.

وألغت بعض شركات الطيران رحلاتها احترازيا اليوم في مطار فرانكفورت الدولي، أكبر مطار في ألمانيا.

وقال متحدث باسم المطار أنه تم إلغاء 190 رحلة إقلاع وهبوط صباح اليوم.

وفي المقابل، أكد المتحدث أن حركة الطيران تسير على نحو طبيعي حتى الآن، حيث لم يتسبب الإعصار في أي تأخيرات كبيرة.

وكان مطار ميونيخ الأكثر تضررًا، حيث ألغيت 420 رحلة من إجمالي نحو ألف رحلة، بحسب بيانات متحدث باسم المطار.

وعلقت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، وهي أكبر عميل لمطار ميونيخ، كافة رحلاتها في أوروبا حتى الساعة الواحدة ظهرا (التوقيت المحلي) وكافة الرحلات العابرة للقارات حتى الساعة الثانية ظهرا (التوقيت المحلي).

وأُلغيت العديد من الرحلات الجوية في مطاري دوسلدورف وكولونيا بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا

وأعلن مطار دوسلدورف إلغاء الرحلات إلى برلين وميونيخ وفيينا، مشيرا في المقابل إلى انضباط الرحلات المتوجهة إلى لشبونة وأمستردام وفويرتيفنتورا.

ولا يختلف الوضع بالنسبة لمطار كولونيا، حيث تم إلغاء الرحلات إلى لايبتسيج وميلانو وهامبورج، بينما تنضبط الرحلات المتوجهة إلى لندن وبرشلونة ومانشستر.

وأدى قرار شركة "يورو وينجز" الألمانية للطيران بإلغاء كافة رحلاتها تقريبا اليوم إلى إلغاء نحو 150 رحلة إقلاع وهبوط في المطارين.

كما ألغى مطار شتوتجارت 35 رحلة إقلاع على الأقل، بينما ألغى مطار هامبورج 42 رحلة هبوط و47 رحلة إقلاع.