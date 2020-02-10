مفتي الجمهورية اللبنانية: القوات المسلحة صمام الأمان وحامي الوطن

بيروت - أ ش أ

أدان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الكمين المسلح الذي تعرضت له أمس قوة عسكرية من جهاز مخابرات الجيش اللبناني، والذي أسفرعن مقتل 3 عناصر عسكرية وإصابة آخرين ، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو صمام الأمان وحامي الوطن.

وقال مفتي لبنان - في بيان اليومالاثنين - : "أن الجريمة النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني، طالت كل اللبنانيين المؤمنين بمؤسساتهم العسكرية في حفظ الأمن والنظام وترسيخ الاستقرار في البلاد " .

من جهته..استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، الحادثة التي تعرض لها الجيش، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتفاف الوطني حول مؤسسة الجيش لكي تبقى الضامن الأساسي للسلم الأهلي في لبنان ومنع التفلت الأمني وضبط الحدود والدفاع عن البلاد، مشيرًا إلى ضرورة كشف المرتكبين وتقديمهم إلى العدالة.

وكانت قوة عسكرية من جهاز مخابرات الجيش اللبناني تلاحق سيارة في منطقة المشرفة بمدينة الهرمل (محافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد) قبل أن تتعرض لكمين وإطلاق نار، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 عناصر عسكرية وإصابة آخرين بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وضبط سائق السيارة.

واستنكرت كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية اللبنانية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب والزعماء والقادة السياسيين الحادث.