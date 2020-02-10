أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

مفتي الجمهورية اللبنانية: القوات المسلحة صمام الأمان وحامي الوطن

04:02 م الإثنين 10 فبراير 2020
مفتي الجمهورية اللبنانية: القوات المسلحة صمام الأمان وحامي الوطن

الشيخ عبد اللطيف دريان

بيروت - أ ش أ

أدان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الكمين المسلح الذي تعرضت له أمس قوة عسكرية من جهاز مخابرات الجيش اللبناني، والذي أسفرعن مقتل 3 عناصر عسكرية وإصابة آخرين ، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو صمام الأمان وحامي الوطن.

وقال مفتي لبنان - في بيان اليومالاثنين - : "أن الجريمة النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني، طالت كل اللبنانيين المؤمنين بمؤسساتهم العسكرية في حفظ الأمن والنظام وترسيخ الاستقرار في البلاد " .

من جهته..استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، الحادثة التي تعرض لها الجيش، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتفاف الوطني حول مؤسسة الجيش لكي تبقى الضامن الأساسي للسلم الأهلي في لبنان ومنع التفلت الأمني وضبط الحدود والدفاع عن البلاد، مشيرًا إلى ضرورة كشف المرتكبين وتقديمهم إلى العدالة.

وكانت قوة عسكرية من جهاز مخابرات الجيش اللبناني تلاحق سيارة في منطقة المشرفة بمدينة الهرمل (محافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد) قبل أن تتعرض لكمين وإطلاق نار، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 عناصر عسكرية وإصابة آخرين بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وضبط سائق السيارة.

واستنكرت كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية اللبنانية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب والزعماء والقادة السياسيين الحادث.

هذا المحتوى من

عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية القوات المسلحة مخابرات الجيش اللبناني

الخبر التالى:

الجيش اليمني ينجح في تفكيك ألغام زرعها الحوثيون في البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تكشف حالة المصريين العائدين من الصين: لم نرصد مشتبها بكورونا