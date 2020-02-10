أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

استمرار تعاون إيران مع روسيا في مجال الفضاء

02:41 م الإثنين 10 فبراير 2020
استمرار تعاون إيران مع روسيا في مجال الفضاء

تعاون إيران مع روسيا في مجال الفضاء

القاهرة- (وكالات):

قال سفير إيران لدى روسيا، كاظم جليلي، إن بلاده تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا في مجال الفضاء الكوني.

وقال جليلي لوكالة سبوتنيك الروسية: "إيران تبذل جهودا ضخمة في إطلاق الأقمار الصناعية في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بإطلاق القمر الصناعي أمس، فإن المؤشرات الخارجية تشير إلى أنه لم يكن ناجحا، ولكني أود أن أقول إن إرادتنا أكثر حسما بكثير، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه".

وأضاف جليلي: "أود أن أشير إلى أننا نتعاون مع روسيا في مجالات مثل المسائل المتعلقة بالفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية، وهذا التعاون مستمر".

وأعلنت إيران، أمس الأحد، عن فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.

إيران روسيا مجال الفضاء كاظم جليلي سفير إيران لدى روسيا

الخبر التالى:

إيران: لا ننوي مهاجمة أحد وهدفنا إرساء الأمن في بلادنا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تكشف حالة المصريين العائدين من الصين: لم نرصد مشتبها بكورونا