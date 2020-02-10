الرياح القوية تودى بحياة شخصين في منتجع للتزلج في بولندا

وارسو- (د ب ا):

قالت متحدثة باسم الشرطة المحلية في بولندا اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران عقب أن مزقت رياح قوية سطح منتجع للتزحلق في منطقة بوكوينا تاترزانسكا في جبال تاترا البولندية.

وأوضحت الشرطة أن القتلى هما سيدة وابنتها، مضيفة أن الفريق الطبي يقوم برعاية المصابين وهما سيدة وابنها.

وكان قد جرى استدعاء فريق الحماية المدنية للموقع قبل الساعة الحادية عشر صباحا (1000 بتوقيت جرينتش) عقب أن مزقت الرياح سطح منشآه مجاورة لتأجير معدات التزلج.