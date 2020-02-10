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الرياح القوية تودى بحياة شخصين في منتجع للتزلج في بولندا

02:31 م الإثنين 10 فبراير 2020
الرياح القوية تودى بحياة شخصين في منتجع للتزلج في بولندا

منتجع للتزلج في بولندا

وارسو- (د ب ا):

قالت متحدثة باسم الشرطة المحلية في بولندا اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران عقب أن مزقت رياح قوية سطح منتجع للتزحلق في منطقة بوكوينا تاترزانسكا في جبال تاترا البولندية.

وأوضحت الشرطة أن القتلى هما سيدة وابنتها، مضيفة أن الفريق الطبي يقوم برعاية المصابين وهما سيدة وابنها.

وكان قد جرى استدعاء فريق الحماية المدنية للموقع قبل الساعة الحادية عشر صباحا (1000 بتوقيت جرينتش) عقب أن مزقت الرياح سطح منشآه مجاورة لتأجير معدات التزلج.

منتجع للتزلج الشرطة المحلية في بولندا الرياح بولندا

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