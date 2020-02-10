سنغافورة تعمل على تطوير لقاح لعلاج "كورونا" واختباره في 3 أشهر

سنغافورة - أ ش أ

قال تان تشور تشوان كبير العلماء في وزارة الصحة السنغافورية، إن مجموعة من العلماء يعملون حاليا على تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا وسيبدأ اختباره في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

وأضاف تشوان - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين ونقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - إن كلية الطب بجامعة ديوك-إن يو إس في سنغافورة تعمل أيضًا مع التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة لإجراء اختبار اللقاح في سنغافورة .. لافتا إلى أن هناك حاجة إلى الوقت لتطوير هذا اللقاح واختبار مدى سلامته وملاءمته لكي يُستخدم للمرضى.

وذكرت الصحيفة، أن الاختبار سيتضمن إعطاء اللقاح لمتطوعين أصحاء، وستتم مراقبتهم لرصد أي آثار جانبية وملاحظة تأثير اللقاح على جهازهم المناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت ذاته يتم استخدام عقاقير واعدة مضادة للفيروسات مثل تلك التي تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية على المرضى المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة في مساعٍ للتوصل إلى "دواء سحري" ضد الفيروس، كما يتم إجراء أبحاث لتطوير عقاقير مضادة للفيروس يمكن أن تفيد المرضى على المدى الأقرب.

ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 900 شخص وإصابة أكثر من 40 ألف آخرين في 27 دولة.