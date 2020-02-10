القبض على عناصر من "داعش" في الموصل

القاهرة- (وكالات):

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشمال العراق، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي:" تمكنت قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن أحد الملقى القبض عليهم كان يعمل في ما يسمى بـ"الحسبة"، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتلين في ما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل.

وأوضح البيان أن القبض على هؤلاء الإرهابيين جرى في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.