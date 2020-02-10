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قبرص: سياسة تركيا الخارجية تخلو من الحد الأدنى لاحترام القانون الدولي

11:17 ص الإثنين 10 فبراير 2020
قبرص: سياسة تركيا الخارجية تخلو من الحد الأدنى لاحترام القانون الدولي

وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس

القاهرة- (د ب أ):

شدد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، على أن التدخل العسكري التركي في ليبيا "يثير قلقا بالغا ويزعزع استقرار الوضع المتقلب بالفعل"، واصفا سياسة تركيا الخارجية بأنها تخلو من الحد الأدنى لاحترام القانون الدولي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن الوزير القول إن "القرار التركي بنشر قوات في ليبيا، وكذلك التصريحات المتكررة من قبل القيادة التركية بشأن عمليات النشر هذه، يشعل الصراع ويقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي. كما نشعر بالقلق بشكل خاص من الأدلة المستمرة على زيادة وجود المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في طرابلس".

وانتقد خريستودوليديس "استخدام تركيا الهجرة غير النظامية كوسيلة للابتزاز والحصول على التنازلات السياسية من الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن "طريقة العمل الكلية لتركيا في كل جانب من جوانب سياستها الخارجية تجاه جيرانها، تخلو حتى من الحد الأدنى من الاحترام لنظام القانون الدولي، وتساهم في تفاقم الوضع".

وقال إن "التدخل العسكري التركي في ليبيا يثير قلقا بالغا. ويزعزع استقرار الوضع المتقلب بالفعل، مع تداعيات خطيرة على الأمن الليبي والإقليمي والأوروبي".

وأضاف أن قرار البرلمان التركي بنشر قوات في ليبيا، وكذلك التصريحات المتكررة من قبل القيادة التركية بشأن عمليات النشر هذه "يشعل الصراع ويقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي. كما نشعر بالقلق بشكل خاص من الأدلة المستمرة على زيادة وجود المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في طرابلس".

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