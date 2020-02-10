إجراءات وقائية في أكبر المدن الصينية مع استئناف العمل فيها بعد تفشي كورونا

بكين- (د ب ا):

تشهد أكبر المدن الصينية إجراءات وقائية مشددة، في الوقت الذي يستعد فيه العاملون للعودة لأعمالهم اليوم الاثنين، لأول مرة، منذ بدء تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد الشهر الماضي.

وأفاد مسؤولون معنيون بالوقاية من الأمراض والحد من انتشارها في مدينة شنغهاي أن "الأغلبية الكبرى" من المناطق السكنية تطبق بالفعل إجراءات وقائية مشددة.

وقال مسؤولون إنه سوف يتم منع من لا يمتلكون دليلا على إقامتهم أو عملهم في المدينة من دخول المدينة ذات الـ24 مليون نسمة.

وأفادت صحيفة بكين ديلي أن السلطات بالعاصمة الصينية عززت من الإجراءات الوقائية في المجتمعات السكنية وطبقت" نظام تسجيل صارم" لرصد التحركات بالمدينة.

وقال مسؤولو بكين إنهم سوف يطبقون نظام " صارم للتسجيل" لدخول المدينة، بالإضافة إلى تنظم دوريات تتألف من متطوعين لتطبيق الإجراءات المشددة وإقامة نقاط دخول وخروج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن المراكز التايوانية لمواجهة الأمراض أعلنت تعزيز القيود على المسافرين القادمين من هونج كونج، عقب أن ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في المدينة إلى 36 حالة.

وقالت الوكالة إنه ابتداء من غد الثلاثاء، سوف يُطلب من جميع سكان هونج كونج، ومن بينهم الطلاب، إرجاء رحلاتهم إلى تايوان لأجل غير مسمى.

وقد ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم الأحد، وذلك بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.