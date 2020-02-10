إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إعصار "زابينه"

برلين- (د ب أ):

تسبب إعصار "زابينه" في إلغاء المئات من الرحلات الجوية في ألمانيا اليوم الاثنين.

وألغت بعض شركات الطيران رحلاتها احترازيا اليوم في مطار فرانكفورت الدولي، أكبر مطار في ألمانيا.

وقال متحدث باسم المطار أنه تم إلغاء 190 رحلة إقلاع وهبوط صباح اليوم.

وفي المقابل، أكد المتحدث أن حركة الطيران تسير على نحو طبيعي حتى الآن، حيث لم يتسبب الإعصار في أي تأخيرات كبيرة.

وكان مطار ميونخ الأكثر تضررا، حيث ألغيت 420 رحلة من إجمالي نحو ألف رحلة، بحسب بيانات متحدث باسم المطار.

وعلقت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، وهي أكبر عميل لمطار ميونخ، كافة رحلاتها في أوروبا حتى الساعة الواحدة ظهرا (التوقيت المحلي) وكافة الرحلات العابرة للقارات حتى الساعة الثانية ظهرا (التوقيت المحلي).

وأُلغيت العديد من الرحلات الجوية في مطاري دوسلدورف وكولونيا بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا

وأعلن مطار دوسلدورف إلغاء الرحلات إلى برلين وميونخ وفيينا، مشيرا في المقابل إلى انضباط الرحلات المتوجهة إلى لشبونة وأمستردام وفويرتيفنتورا.

ولا يختلف الوضع بالنسبة لمطار كولونيا، حيث تم إلغاء الرحلات إلى لايبتسيج وميلانو وهامبورج، بينما تنضبط الرحلات المتوجهة إلى لندن وبرشلونة ومانشستر.

وأدى قرار شركة "يورو وينجز" الألمانية للطيران بإلغاء كافة رحلاتها تقريبا اليوم إلى إلغاء نحو 150 رحلة إقلاع وهبوط في المطارين.

كما ألغى مطار شتوتجارت 35 رحلة إقلاع على الأقل، بينما ألغى مطار هامبورج 42 رحلة هبوط و47 رحلة إقلاع.