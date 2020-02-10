السلطات التركية تعلن إنقاذ 49 مهاجرا من الموت تجمدا شرقي البلاد

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت السلطات التركية إنقاذ 49 مهاجرا غير نظامي كانوا مهددين بالموت تجمدا داخل قاربين في بحيرة "وان" جنوب شرقي البلاد مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن المهاجرين كانوا على متن قاربين كان مخططا أن يتوجها إلى ولاية بتليس عبر بحيرة "وان".

وأضافت أن فرقا أمنية توجهت إلى المكان بعد تلقيها بلاغا يفيد بوجود مهاجرين يواجهون خطر الموت تجمدا داخل قاربين.

وأشارت إلى أن فرق الأمن أجلت المهاجرين من القاربين ونقلتهم إلى المشفى الحكومي بقضاء كيواش.

وأظهرت الصور التي نشرتها الأناضول صور عملية الإنقاذ وسط تساقط الثلوج.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية، شهد عام 2019 ضبط 450 ألف مهاجر غير شرعي في عموم البلاد.

وتعد تركيا معبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع أنقرة في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.