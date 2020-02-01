البعثة الأممية لليبيا: حفتر يؤكد مشاركة الجيش الوطني في محادثات "5+5"

وكالات:

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أكد على مشاركة الجيش في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة" 5+5 "المقرر عقدها قريبًا في جنيف.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي إن "الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز التقى مع المشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة"، مشيرةً إلى أن المشير حفتر أكد على مشاركة الجيش الوطني الليبي في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المزمع عقدها قريبا في جنيف وتطرق اللقاء إلى المسارين السياسي والاقتصادي.

وصل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، إلى بنغازي للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد، لافتاً إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة.

وقال سلامة - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا الخميس الماضي - : "إن مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف"، مدينا الانتهاكات لمقررات مؤتمر "برلين".

وأضاف أن الهدنة بقيت حبراً على ورق، فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة.

وتابع، أن هناك من يوافق على القرارات بشأن ليبيا علناً ويخرقها في الكواليس، لافتا إلى وجود 70 ألف طفل بلا تعليم بسبب النزاع.