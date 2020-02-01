طائرة تابعة للجيش الألماني تجلي مواطنين ألمان وأجانب من الصين

برلين - (أ ش أ):

نقلت طائرة تابعة للجيش الألماني اليوم السبت، مواطنين ألمان وأجانب، بعد إجلائهم من مدينة ووهان بالصين، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مطار فرانكفورت.

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن الطائرة تحمل 102 ألماني و26 شخصًا من جنسيات أخرى، هبطت في مطار فرانكفورت مساء اليوم بسبب رفض السلطات الروسية منحها إذناً بالهبوط للتزود بالوقود، معللا ذلك بـ"عدم وجود مساحة كافية للهبوط"، مما اضطر طائرة "إيرباص إيه 310" إلى التوقف في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وسيتم إخضاع الركاب للفحص في منشأة مجهزة خصيصاً لذلك في مطار فرانكفورت، ووضع الأشخاص الذين سيتم إطلاقهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي في قاعدة بالقرب من مدينة شتوتجارت.

وسجلت ألمانيا وجود ثماني إصابات مؤكدة بالفيروس، بما في ذلك أول حالة انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر على الأراضي الأوروبية.