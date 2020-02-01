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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأمريكا إلى 8 حالات

11:18 م السبت 01 فبراير 2020
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأمريكا إلى 8 حالات

فيروس كورونا

واشنطن -(أ ش أ):

أفادت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في الولاية وفقا للشبكة، أن المصاب الجديد شاب في العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة " ووهان " الصينية مركز فيروس كورونا.

وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوسي أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إخضاع جميع الأمريكيين الذين زاروا الصين على مدار الأيام الـ14 الماضية لفحوص طبية مكثفة فور عودتهم للولايات المتحدة، على أن يتم أيضا عزلهم لمدة 14 يوما كإجراء وقائي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الولايات المتحدة ولاية ماساتشوستس الأمريكية

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