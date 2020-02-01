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روسيا تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين

11:03 م السبت 01 فبراير 2020
روسيا تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين

تفشي فيروس كورونا

موسكو - (د ب أ)

علقت الحكومة الروسية، العمل بالاتفاقية الموقعة بين روسيا والصين للرحلات السياحية الجماعية المعفية من التأشيرة، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وجاء في قرار نشر اليوم السبت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "من أجل ضمان أمن البلاد، وحماية الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديدة على أراضي روسيا، قررنا تعليق الرحلات السياحية بدون تأشيرة، المنصوص عليها في اتفاق الحكومتين الروسية والصينية للرحلات السياحية الجماعية المعفاة من التأشيرة".

كما أصدرت الحكومة تعليمات لوزارة الخارجية الروسية، بتعليق قبول الوثائق وتسجيل وإصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين.

وتشدد موسكو من إجراءات الرقابة الصحية والوقائية على ركاب الرحلات القادمة من الصين، في إطار مواجهة "كورونا" ومنع تسربه إلى روسيا.

وكانت روسيا أعلنت أمس الجمعة بأنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وأن كلاهما من مواطني الصين.

هذا وقد تجاوزت الإصابات المؤكدة في الصين 11 ألفا و 700 في الوقت الذي يستعد فيه ملايين العاملين لمغادرة مسقط رأسهم للعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل في المدن الكبرى بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وسجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، من بينها 268 حالات خطيرة. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 259 حتى الآن.

فيروس كورونا الصين الرحلات السياحية روسيا موسكو

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