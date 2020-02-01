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البحرين تتطلع لتعزيز العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست

09:08 م السبت 01 فبراير 2020
البحرين تتطلع لتعزيز العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست

الاتحاد الأوروبي

المنامة - أ ش أ

أعربت مملكة البحرين عن تطلعها لتعزيز العلاقات القائمة مع المملكة المتحدة الصديقة في كافة المجالات، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مبدية رغبتها في تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتكثيف التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم مصالح البلدين، ويعود بمزيد من الخير والنفع على شعبيهما الصديقين.

وجددت مملكة البحرين التأكيد على عميق اعتزازها بعلاقات الصداقة التاريخية القوية والراسخة التي تمتد لأكثر من مائتي عام مع المملكة المتحدة، وارتياحها لما يشهده العمل المشترك والتعاون الثنائي من تقدم كبير وتطور مستمر يعكس نهجًا دائمًا من البلدين الصديقين وحرصًا على المضي بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية - التي أوردت النبأ - أن مملكة البحرين أشادت بالدور المحوري الهام الذي تقوم به المملكة المتحدة الصديقة كحليف استراتيجي وشريك أساسي في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ككل.

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الاتحاد الأوروبي المنامة البحرين بريكست بريطانيا

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