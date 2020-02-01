العربية: سماع صوت انفجار بالقرب من ساحة التحرير في بغداد

وكالات:

أفادت فضائية العربية، نقلًا عن مصادر، بسماع صوت انفجار بالقرب من ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، بعد ساعات من إعلان تكليف رئيسًا جديدًا للحكومة العراقية.

أعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، تكليفه من قبل رئيس العراق بُرهم صالح بتشكيل الحكومة، بحسب ما نقلته السومرية نيوز العراقية.

ودعا علاوي المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، قائلاً: "ابقوا حتى تتم محاسبة القتلة، لا ترجعوا عن التظاهر قبل تحقيق أهدافكم".

وأضاف علاوي: "لولا شجاعة الشعب العراقي لما حصل التغيير".