عبدالمهدي وعلاوي يتفقا على العمل سويًا لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق

وكالات

اتفق رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي، ورئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وقال مكتب عبدالمهدي، في بيان، مساء اليوم السبت، إن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، أجرى اتصالاً برئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مباركًا له التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة ومعربًا له عن وضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهامه المقبلة".

وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على اللقاء في أول فرصة ممكنة للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف ونجاح العملية الديمقراطية على أفضل وجه".

وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.