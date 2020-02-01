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هبوط طائرة للجيش الألماني تحمل عائدين من الصين في مطار فرانكفورت

06:11 م السبت 01 فبراير 2020
هبوط طائرة للجيش الألماني تحمل عائدين من الصين في مطار فرانكفورت

مطار فرانكفورت

فرانكفورت - (د ب أ):

هبطت بعد ظهر اليوم السبت، طائرة تابعة للجيش الألماني "بوندسفير" في مطار فرانكفورت وعلى متنها ألمان ومواطنون من دول أخرى كانوا في منطقة ووهان الصينية التي أصيبت بفيروس كورونا المتحور.

ووصلت الطائرة متأخرة بسبب تحويل مسارها فوق العاصمة الفنلندية هلسنكي.

مطار فرانكفورت هبوط طائرة الجيش الألماني

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