هبوط طائرة للجيش الألماني تحمل عائدين من الصين في مطار فرانكفورت

فرانكفورت - (د ب أ):

هبطت بعد ظهر اليوم السبت، طائرة تابعة للجيش الألماني "بوندسفير" في مطار فرانكفورت وعلى متنها ألمان ومواطنون من دول أخرى كانوا في منطقة ووهان الصينية التي أصيبت بفيروس كورونا المتحور.

ووصلت الطائرة متأخرة بسبب تحويل مسارها فوق العاصمة الفنلندية هلسنكي.