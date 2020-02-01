الجزائر: صفقة القرن أعادت جهود التسوية إلى الصفر

القاهرة - أ ش أ

قال المندوب الجزائري في الجامعة العربية رشيد بلادهان، اليوم السبت، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف دقيقة، وإن خطة السلام الأمريكية تسعى إلى طمس معالم إقامة حل دائم وعادل ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأضاف الوزير الجزائري -خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية- أن الخطة الأمريكية أعادت كل جهود التسوية إلى نقطة الصفر، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتفرض سياسة الأمر الواقع والانحياز الكامل للاحتلال.

وأكد بلادهان، أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية دون الشراكة الفلسطينية، إضافة إلى رسم خطة واضحة المعالم من خلال تحقق الأماني الفلسطينية.

وجدد التأكيد على دعم الجزائر اللا مشروط في استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والمتواصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشريف.