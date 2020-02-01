وزير الخارجية اللبناني: بيروت تؤكد التزامها بمبادرة السلام العربية

القاهرة - أ ش أ

قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، إن لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية التي تستند إلى رؤية قانونية وواقعية، والتي تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

وأضاف الوزير اللبناني -خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت- أن القضايا التي تتعلق بالحقوق الفلسطينية لا يجب أن تحل من خلال تاجر عقارات، فيجب احترام الحقوق الفلسطينية كاملة عند طرح أي مبادرة.

وتابع "التسوية يجب أن تكون دائمة وعادلة، لكن إسرائيل ازاحت بشكل مستمر المفاوضات من طريقها لأنها دائما ما تتنصل من حقوق الشعب الفلسطيني".

ودعا حتي إلى تحصين البيت العربي، إضافة إلى توفير كل أنواع الدعم للموقف الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.