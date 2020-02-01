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مقتل وإصابة 7 عراقيين بينهم رجال شرطة بانفجار غرب الموصل

05:44 م السبت 01 فبراير 2020
مقتل وإصابة 7 عراقيين بينهم رجال شرطة بانفجار غرب الموصل

انفجار - ارشيفية

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة سبعة أشخاص بينهم رجال شرطة بانفجار عبوة ناسفة غرب الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى إن"انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة العراقية في ناحية العياضية ضمن قضاء تلعفر (70 كم غرب الموصل) أدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة ومدني وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة".

وعلى صعيد آخر، ذكر بيان لوزارة الداخلية صدر اليوم أن"القوات الأمنية في محافظة نينوى ألقت القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان انه "تم القاء القبض عليهم في مناطق وأحياء القاهرة والنهضة والعربي وعدن في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

انفجار محافظة نينوى تنظيم داعش الإرهاب

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