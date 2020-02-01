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وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم بلاده للحقوق الفلسطينية

04:27 م السبت 01 فبراير 2020
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم بلاده للحقوق الفلسطينية

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد وزير الخارجية السعودي - في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية - على أهمية انعقاد الذي يبحث الخطة الأمريكية للسلام، لافتا إلى أنه يأتي استشعارًا لخطورة الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي، "إن القضية الفلسطينية لا تزال هي القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، وإنها تحظى برعاية المملكة ودعمها منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإن المملكة ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتي تقرها المواثيق الدولية، حتى نيل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967".

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل جهودها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة أمام المحافل الدولية.

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فيصل بن فرحان الحقوق الفلسطينية وزير الخارجية السعودي القضية الفلسطينية

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