السعودية تبحث تعزيز التعاون الإنمائي بين مجموعة آسيا والمحيط الهادي

كتب – يوسف عفيفي:

شارك الدكتور خالد بن محمد منزلاوي نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آخيم شتاينر.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة اليوم، تأتي مشاركة المملكة بصفتها عضوًا فاعلاً في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج ‫الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركًا أساسيًا وفاعلاً في أنشطته الإنمائية.

ويهدف اجتماع أعضاء المجلس من مجموعة آسيا والمحيط الهادي مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز التعاون الانمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبحث معالجة المشكلات التي تعيق ذلك.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بوفد للمملكة العربية السعودية بندر بن مهدي النهدي.