الرئيس التونسي يبحث في الجزائر الوضع في ليبيا وفلسطين

الجزائر- (د ب أ):

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس التونسي، قيس سعيد سيقوم غدا الأحد بزيارة دولة إلى الجزائر، بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

واوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم السبت، أن الرئيسين سوف يجريان خلال هذه الزيارة محادثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضافت " إن الطرفين سيتطرقان خلال المحادثات إلى الوضع الدولي والإقليمي، خاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة".

وتتقاسم الجزائر وتونس، نفس الرؤية لتسوية الأزمة الليبية، كما يشتركان في رفضهما لمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو ما يوصف بـ" صفقة القرن".