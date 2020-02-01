بـ6 لغات.. إرشادات وقاية من الفيروس القاتل للأجانب في الصين

كتبت- رنا أسامة:

أصدرت مصلحة الدولة الصينية للهجرة، السبت، إرشادات وقاية لمواجهة فيروس كورونا الجديد بـ 6 لغات، بينها الإنجليزية والروسية والفرنسية الألمانية واليابانية والكورية، للأجانب الموجودين في الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ووفق الإرشادات، أوصت الأجانب الموجودين في الصين بتعزيز إجراءات الحماية الشخصية، ومراقبة الحالة الصحية، وتقليل الأنشطة الخارجية، والحفاظ على درجة عالية من النظافة الشخصية والعادات الصحية خلال فترة تفشي الوباء الفيروسي القاتل.

في السياق ذاته، تواصل السلطات فحص درجات حرارة جسم رُكاب السكك الحديدية الصينية في 2373 محطة في جميع أنحاء البلاد، مع اتخاذ تدابير وقائية ومراقبة مكثفة لحماية صحة وسلامة الركاب وموظفيها، وفق بيانات شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية المحدودة.

وأشارت إلى انخفاض عدد رحلات الركاب بالسكك الحديدية بنسبة 77.3 بالمائة عن العام الماضي، حيث بلغ 2.31 مليون أمس الجمعة، بحسب "شينخوا".

ومددت الصين عطلة العام القمري الجديد تستمر لمدة ٧ أيام لتصل إلى 10 أيام مع تفشّي الفيروس القاتل، وهو ما خفف الضغط من موسم ذروة السفر أثناء العطلات.

وأودى الفيروس منذ ظهوره في أواخر ديسمبر الماضي بحياة 259 شخصًا، مع تأكيد إصابة 11791 حالة على مستوى المقاطعات الصينية، فيما لا يزال هناك 1795 مريضا في حالة حرجة و179,88 شخصا يشتبه بإصابتهم بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن الوباء الفيروسي، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية، السبت.

كما تأكّد تسجيل إصابات إضافية بالفيروس في 21 دولة، إلى جانب 13 حالة في هونج كونج و7 في ماكاو و10 في تايوان.