الرئيس الفلسطيني: ترامب ليس له علاقة بخطة السلام و"الولد جوز بنته" ورائها

القاهرة- (وكالات):

يعتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لا يعرف شيئًا عن خطة السلام للشرق الأوسط، المعروف بصفقة القرن، وأن من خطط لها صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وباقي الفريق المُكلف بهذه المسألة.

وقال عباس، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم السبت،: "في اعتقادي التام ترامب لا يعرف شيئًا عن صفقة القرن، ليس له علاقة بها، ولكن الثلاثة الآخرين لهم علاقة"، في إشارة إلى جاريد كوشنر، والسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

وتابع: "سفيره في إسرائيل فريدمان، والولد جوز بنته كوشنر، وجرينبلات، وجرينبلات خلص مهمته وطلع، وضل الولد جوز البنت يعمل كل شيء، هما إللي كانوا عارفين كل شيء، ونقلوا له أفكار نتنياهو".





وأكد عباس رفضه القاطع لخطة السلام، وقال إنه لن يقبل "بضم القدس لإسرائيل إطلاقا وأن يسجل في تاريخي أنني بعت القدس عاصمتنا الأبدية."

قال وزير الخارجية سامح شكري إن "موقف مصر ثابت وواضح" من القضية الفلسطينية، والذي الذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وقال شكري في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية إن حل القضية الفلسطينية "هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط."

وأكد شكري على موقف مصر الثابت المناصر للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها قضية العرب المركزية.