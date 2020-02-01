شكري: مصر متمسكة بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة

قال وزير الخارجية سامح شكري إن "موقف مصر ثابت وواضح" من القضية الفلسطينية، والذي الذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وقال شكري في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية إن حل القضية الفلسطينية "هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط."

وأكد شكري على موقف مصر الثابت المناصر للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها قضية العرب المركزية.

وقال إن مصر لديها إيمان ثابت بعدالة القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي طالما حرم منها.

وأوضح شكري أنه على يقين من أن الأشقاء الفلسطينيين الذين ضربوا بصمودهم أروع الأمثلة قادرون على تحقيق آمالهم في الحرية والكرامة، وأن ينعموا بها في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن محددات التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية مازالت معروفة وواضحة، ولم تتغير تقوم على الشرعية الدولية ومقرراتها.