المرصد : خروج مستشفى عن الخدمة بريف حلب الغربي بعد قصف جوي روسي

لندن /دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت بخروج مستشفى بريف حلب الغربي عن الخدمة بعد أن استهدفتها طائرات حربية روسية بعدة غارات جوية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن طائرات حربية روسية استهدفت بعدة غارات جوية، مستشفى الهدى في قرية حور بريف حلب الغربي، ما أدى لخروج عن الخدمة.

وأضاف أن الاشتباكات تستمر بوتيرة عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على محاور بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، ومحاور أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي، وسط استمرار القصف الجوي الروسي على الريف الحلبي بالتزامن مع توقف متواصل للقصف الجوي على إدلب.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور عدة بريف مدينة الباب الغربية والجنوبي الغربي في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا في إطار معركة "العزم المتوقد" التي أطلقتها المعارضة السورية في وقت سابق اليوم .

وأشار المرصد إلى سيطرة فصائل المعارضة السورية على قرى الشعالة وتل الرحال وخربشا، بالتزامن مع تمكنها من أسر عناصر لقوات النظام بالإضافة لإعطاب آليات لها.

وكانت الفصائل الموالية لأنقرة بدأت هجوما عنيفا على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.