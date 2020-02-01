طائرة عسكرية تجلي 42 مواطنا تركيا من مدينة ووهان الصينية

أنقرة- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن الطائرة الخاصة التي تم إرسالها لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت وعلى متنها 42 شخصا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم.

وقال قوجه إن "الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم".

وأشار قوجه إلى عدم ملاحظة أيا من أعراض "كورونا" لدى الأشخاص الذين يجري إجلائهم، عقب إخضاعهم لفحص طبي من قبل فريق طبي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان وصول طائرة عملاقة تابعة للقوات المسلحة، فجر اليوم السبت إلى مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي لإجلاء الرعايا الأتراك، في ظل انتشار فيروس "كورونا الجديد" في المدينة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة على متنها فريق طبي يشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحية للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.

و"كورونا الجديد" الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.