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أستراليا ترفض دخول القادمين من الصين باستثناء رعاياها بسبب فيروس كورونا

09:09 ص السبت 01 فبراير 2020
أستراليا ترفض دخول القادمين من الصين باستثناء رعاياها بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

كانبرا - (أ ش أ):

قررت السلطات الأسترالية اليوم (السبت) عدم السماح لغير الأستراليين القادمين من الصين بالدخول إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة ( الحرة) الإخبارية أن هذه التطورات جاءت في وقت أعلنت فيه الصين أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 259 حالة في البلاد بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، الذي ظهر وتفشى بعدد من المدن الصينية، وانتقل بعد ذلك لـ22 دولة حول العالم.

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فيروس كورونا الصين أستراليا السلطات الأسترالية

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