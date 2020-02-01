كوريا الجنوبية تسجل الحالة الـ12 المصابة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم السبت، اكتشاف الحالة رقم 12 من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني دخل كوريا الجنوبية عبر مطار /كيمبو/ يوم 19 يناير بعد الإقامة في اليابان.

وأكد مركز تدابير الحجر الصحي المركزي، أنه تم التأكد من إصابة حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد لتصل عدد الحالات إلى 12 حالة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن المريض الـ12 هو رجل صيني في الـ49 من عمره، وكان قد أقام في اليابان لفترة حيث عمل كمرشد سياحي، قبل أن يدخل كوريا في يوم 19 يناير الماضي عبر مطار "كيمبو" الدولي بسول.

وكان قد تواصل مع أحد الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم في اليابان.. وقد خضع لفحص فيروس كورونا الجديد بناء على نصيحة المريض الياباني الذي تأكدت إصابته، وهو محتجز الآن في مستشفى سول الجامعية في "بوندانج" تحت الحجر الصحي بعدما تأكدت إصابته بالفيروس.

يذكر أن الحالة الصحية العامة للمرضى الـ11 الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس الجديد في كوريا الجنوبية مستقرة، وأنهم يخضعون لفحوصات فيروس كورونا الجديد بشكل متكرر.

ويخضع جميع المصابين للعلاج في غرف منفصلة تحت الحجر الصحي في المستشفيات المخصصة، مع متابعة حالتهم الصحية من خلال الفحوصات الأساسية.. والعلاج المعني هو علاج عام لتحسين الأعراض المرضية، وليس علاجًا خاصًا لإزالة الفيروس.