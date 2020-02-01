أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بسبب كورونا.. "كانتاس الأسترالية للطيران" تعلق رحلاتها المباشرة إلى الصين

07:16 ص السبت 01 فبراير 2020
بسبب كورونا.. "كانتاس الأسترالية للطيران" تعلق رحلاتها المباشرة إلى الصين

فيروس كورونا

كانبرا - (د ب أ):

قالت شركة كانتاس الأسترالية للطيران، اليوم السبت إنها ستعلق رحلتيها المباشرتين إلى الصين لمدة شهرين تقريبًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، أنها ستعلق رحلتيها بين سيدني وبكين وسيدني وشنغهاي خلال الفترة بين 9 فبراير الحالي و29 مارس المقبل.

وأضافت كانتاس، أن "القيود المفروضة على الدخول من جانب بعض الدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة، تشكل تحديا لوجستيًا كبيرًا لأطقم الخدمة التي تقدم خدمات في البر الرئيسي بالصين، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تعليق تلك الرحلات".

فيروس كورونا الصين شركة كانتاس الأسترالية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان